İslam Memiş Altında Sessizliğin Bozulacağı Rakamı Açıkladı

Finans Analisti İslam Memiş, altın fiyatlarıyla ilgilli konuştu. Bugünün kritik bir gün olduğunu belirten Memiş, ABD-İran gerilimine dikkat çekti. İran ve ABD nükleer görüşmeleri bugün İsviçre’nin Cenevre kentinde gerçekleşecek. Memiş, 'Bugün İran-ABD görüşmelerinin ikinci turu gerçekleşecek. Piyasada yüzde 50 düşüş yüzde 50 yükseliş ihtimali var. Yani yüzde 50 anlaşma yüzde 50 savaş haberi… Burada bir netlik yok' dedi.

6 bin dolar seviyesine kadar sessiz bekleyişin devam edeceğini ifade eden İslam Memiş, şu ifadeleri kullandı:

'Eğer anlaşma haberi gelirse piyasayı iyimser anlamda manipüle ederlerse ons altın tekrar 4 bin 850 dolara kadar gerilerse tekrar alım fırsatı görmeye devam edeceğim. Beklentim 5 bin 400 dolar seviyesi yukarıda. Ondan sonra 5 bin 600 dolar, ama yıllık bazda 6 bin dolar seviyesi… 6 bin dolar seviyesine kadar sessiz bekleyiş devam ediyor. Ancak gelebilecek manipülasyon haberiyle 4 bin 850-4 bin 600 dolar seviyesi aşağıda olacak' diye konuştu.