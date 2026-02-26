İslam Memiş Altında Sessizliğin Bozulacağı Rakamı Açıkladı
Altın fiyatlarının ne olacağı, nasıl bir yön izleyeceği merak ediliyor. Elinde altın bulunan veya altın almak isteyenler fiyatları günü gününe araştırıyor. Güvenli limanda dalgalı seyir sürüyor. Geçen haftalarda son zamanların en düşük seviyesini gören altın fiyatları yeniden yükselişe geçti. Peki, altın fiyatları ne olacak? Youtube kanalında açıklamalarda bulunan İslam Memiş, altında sessizliğin bozulacağı rakamı açıkladı.
İslam Memiş, altında sessizliğin bozulacağı rakam olarak 6 bin doları işareti etti.
"Gram altın ya 7 bin TL'ye düşecek ya da 8 bin liraya kadar yükselecek."
