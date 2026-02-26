onedio
İslam Memiş Altında Sessizliğin Bozulacağı Rakamı Açıkladı

İslam Memiş Altında Sessizliğin Bozulacağı Rakamı Açıkladı

Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
26.02.2026 - 11:01

Altın fiyatlarının ne olacağı, nasıl bir yön izleyeceği merak ediliyor. Elinde altın bulunan veya altın almak isteyenler fiyatları günü gününe araştırıyor. Güvenli limanda dalgalı seyir sürüyor. Geçen haftalarda son zamanların en düşük seviyesini gören altın fiyatları yeniden yükselişe geçti. Peki, altın fiyatları ne olacak? Youtube kanalında açıklamalarda bulunan İslam Memiş, altında sessizliğin bozulacağı rakamı açıkladı.

İslam Memiş, altında sessizliğin bozulacağı rakam olarak 6 bin doları işareti etti.

İslam Memiş, altında sessizliğin bozulacağı rakam olarak 6 bin doları işareti etti.

Finans Analisti İslam Memiş, altın fiyatlarıyla ilgilli konuştu. Bugünün kritik bir gün olduğunu belirten Memiş, ABD-İran gerilimine dikkat çekti. İran ve ABD nükleer görüşmeleri bugün İsviçre’nin Cenevre kentinde gerçekleşecek. Memiş, 'Bugün İran-ABD görüşmelerinin ikinci turu gerçekleşecek. Piyasada yüzde 50 düşüş yüzde 50 yükseliş ihtimali var. Yani yüzde 50 anlaşma yüzde 50 savaş haberi… Burada bir netlik yok' dedi. 

6 bin dolar seviyesine kadar sessiz bekleyişin devam edeceğini ifade eden İslam Memiş, şu ifadeleri kullandı:

'Eğer anlaşma haberi gelirse piyasayı iyimser anlamda manipüle ederlerse ons altın tekrar 4 bin 850 dolara kadar gerilerse tekrar alım fırsatı görmeye devam edeceğim. Beklentim 5 bin 400 dolar seviyesi yukarıda.  Ondan sonra 5 bin 600 dolar, ama yıllık bazda 6 bin dolar seviyesi… 6 bin dolar seviyesine kadar sessiz bekleyiş devam ediyor. Ancak gelebilecek manipülasyon haberiyle 4 bin 850-4 bin 600 dolar seviyesi aşağıda olacak' diye konuştu.

"Gram altın ya 7 bin TL'ye düşecek ya da 8 bin liraya kadar yükselecek."

"Gram altın ya 7 bin TL'ye düşecek ya da 8 bin liraya kadar yükselecek."

Gram altın ile ilgili tahminlerde de bulunan İslam Memiş, 'Gram altında 7 bin 600 TL seviyesinin üzerini gördü. Gram altın/TL fiyatında 7 bin liraya kadar ya geri çekilme göreceğiz ya da 8 bin liraya kadar yükseliş göreceğiz. Düşüşleri alım fırsatı olarak görmeye devam edeceğiz' diye konuştu.

*İçerikte yer alan ifadeler yatırım tavsiyesi değildir.*

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024'ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
