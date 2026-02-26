Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu'nda Yasaklı Madde Operasyonu
Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu’nda görevli sözleşmeli er statüsündeki bazı personel hakkında yasaklı madde soruşturması başlatıldı. Soruşturma kapsamında 9 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden kıl, kan ve idrar örnekleri alındı. Yapılan aramalarda şüphelilerin üzerinde yasaklı madde ele geçirildi.
Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu'nda yasaklı madde operasyonu.
