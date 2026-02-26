Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu'nda yasaklı madde operasyonu.

Gazeteci Mustafa Kadir Mercan'ın X hesabından yaptığı paylaşıma göre Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu Komutanlığı emrinde görevli sözleşmeli er statüsündeki bazı personellere yasaklı madde soruşturması başlatıldı. Mercan, 9 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili detayları şu sözlerle anlattı:

'Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu Komutanlığı emrinde görevli sözleşmeli er statüsündeki bazı personel hakkında, 5237 sayılı TCK’nın 191’inci maddesi kapsamında “kullanmak için yasaklı madde veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da kullanmak” suçunu işlediklerine ilişkin ihbar üzerine başlatılan soruşturma sürüyor.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada 9 şüpheli mevcutlu olarak adliyeye getirildi. Şüphelilerin ifadeleri alınarak Adli Tıp Kurumu’na sevkleri sağlandı.

Adli Tıp’ta kan, kıl ve idrar örnekleri alındı.

Yasaklı madde kullanıldığı değerlendirilen ikametlerde arama ve el koyma talimatı verildi.

Yapılan aramalarda ve üst aramalarında, şüphelilerin üzerinde folyo sarılı halde yasaklı madde ele geçirildiği öğrenildi.

Soruşturma dosyasında ayrıca “yasaklı madde temin etme” ve “kullanımı kolaylaştırma” suçları yönünden de inceleme başlatıldığı, bu kapsamda 9 şüphelinin gözaltı sürelerinin uzatıldığı bildirildi.

Şüpheliler bugün yeniden adliyeye çıkarılacak.'