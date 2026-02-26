onedio
Marmaray’a İftar Düzenlemesi: Ek Sefer Saatleri Belli Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
26.02.2026 - 09:14

Marmaray saatlerine iftar düzenlemesi geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, ramazan ayı boyunca iftar saatlerinde artan yolcu talebi için ek sefer getirdi. Ek sefer saatleri belli oldu.

Marmaray’a iftar için konulan ek sefer saatleri belli oldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, ramazan ayı için Marmaray’a ek sefer koydu. Bakanlığın NSosyal hesabındaki paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

'Ramazan ayı boyunca iftar saatlerinde artan yolcu talebine çözüm sağlamak amacıyla Marmaray hattında ilave tren seferleri planlanmıştır. Ek seferler, saat 17.42'de Maltepe'den Halkalı'ya, saat 18.10'da Söğütlüçeşme'den Halkalı'ya, saat 17.42'de Halkalı'dan Pendik'e ve saat 18.05'te Yenikapı'dan Pendik'e olacak şekilde düzenlenmiştir.'

Marmaray ek sefer saatleri:

17.42 Maltepe → Halkalı

18.10 Söğütlüçeşme → Halkalı

17.42 Halkalı → Pendik

18.05 Yenikapı → Pendik

