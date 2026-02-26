Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen'den İstanbul'a Kar Açıklaması: Bazı İlçelerde Kar Yağdı

Bahar mevsiminin ilk ayı olan Mart'a geri sayım başladı. Ancak uzmanlardan Şubat'ın son günleri için İstanbul'a kar yağışı uyarısı geldi. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, bugün için sabahın erken saatlerinde bazı ilçelerde karla karışık yağmurun görülebileceğinin altını çizdi. X'te 'Hava Forum' isimli hesap ise sabahın ilk saatlerinde megakentin bazı noktalarında kar yağışının etkili olduğunu paylaştı.