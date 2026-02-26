onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen'den İstanbul'a Kar Açıklaması: Bazı İlçelerde Kar Yağdı

Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen'den İstanbul'a Kar Açıklaması: Bazı İlçelerde Kar Yağdı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
26.02.2026 - 07:59

Bahar mevsiminin ilk ayı olan Mart'a geri sayım başladı. Ancak uzmanlardan Şubat'ın son günleri için İstanbul'a kar yağışı uyarısı geldi. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, bugün için sabahın erken saatlerinde bazı ilçelerde karla karışık yağmurun görülebileceğinin altını çizdi. X'te 'Hava Forum' isimli hesap ise sabahın ilk saatlerinde megakentin bazı noktalarında kar yağışının etkili olduğunu paylaştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz:

Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen'den İstanbul'a kar açıklaması: "Öğleden sonraya kalmaz."

Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen'den İstanbul'a kar açıklaması: "Öğleden sonraya kalmaz."
twitter.com

Prof. Dr. Orhan Şen, kar yağışı açıklamasında bulundu. İstanbul'da kar yağışının bugün (26 Şubat Perşembe) görülebileceğini vurgulayan Şen, 'Öğleden sonraya kalmaz' diyerek 'sabah saatleri' vurgusu yaptı.

Prof. Dr. Şen'in açıklaması şöyle:

'Bu gece ve yarın Zonguldak, Bartın ve Karabük Bolu yükseklerinde yer yer kuvvetli kar, Samsun’un doğusu, Ordu, Giresun, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in yüksekleri, Doğu Anadolu'nun batısı ve Adıyaman'ın kuzey kuvvetli kar yağışları ulaşımı aksatır. 

İstanbul'da sabah erken saatlerde karla karışık yağmur olur. Öğleden sonraya kalmaz.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın