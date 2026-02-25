5 Yıl Önce Kuruyan Göl Son Yağışlarla Birlikte Yeniden Su Tutmaya Başladı
Manisa’da bulunan Marmara Gölü 5 yıl önce tamamen kurumuştu. Bölgede son aylarda etkili olan yağışlar sonrasında Marmara Gölü yeniden su tutmaya başladı. Marmara Gölü’nün yeniden canlanması bölgedeki vatandaşları da sevindirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye’deki kuraklıktan en fazla etkilenen Ege Bölgesi’nde bazı göller de kurumuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bölge sakinleri, yeniden canlanan göl nedeniyle sevinçlerini paylaştı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın