Sevgili Koç, bugün senin için oldukça renkli ve hareketli bir gün olacak gibi görünüyor. Teknoloji, yenilikçi icatlar ve dijital projeler konusunda dahi gibi hissedeceksin. Merkür ile Kuzey Ay Düğümü'nün kavuşumu, enteresan ve yenilikçi fikirlerini tüm dünyaya göstermek için harika bir fırsat sunacak. Belki de bir yazılım, bir start-up fikri ya da toplumsal bir hareket için bugün atacağın o önemli adım, hayatının en büyük projesine dönüşecek.

Tam da bu noktada geleneksel olanı bir kenara bırakıp kendi kurallarını koyduğun bir iş modeline geçmelisin. Bu süreçte karşına çıkan yatırımcı ya da mentör ise en çılgın fikirlerine bile hayal değil gelecek gözüyle bakarak ilerlemeni kolaylaştırabilir. Görünen o ki bugün ne kadar cesur ve özgün görünürsen, başarının kapısı o kadar hızlı açılacaktır.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise bugün dostlukla başlayan bir ilişkinin aşka dönüşme anı yaşanabilir. Yıllardır yanı başında olan dostunun aslında ruh eşin olduğunu bugün yaşayacağın bir olayla fark edebilirsin. Onunla beraber bugüne dek yaşadıkların, sıra dışı deneyimlerin ve aranızdaki rutinin ötesindeki heyecanlı arkadaşlık aslında aşkın ta kendisi olabilir. Birlikte zamanın nasıl geçtiğini bile fark etmediğin kişi ile aşka odaklanmanın tam zamanı! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…