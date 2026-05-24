25 Mayıs - 31 Mayıs Koç Burcu Haftalık Burç Yorumu

25 - 31 Mayıs 2026, Haftalık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
24.05.2026 - 18:01
Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Koç ve yükselen Koç burçları 25 Mayıs - 31 Mayıs haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 25 Mayıs - 31 Mayıs haftan nasıl geçecek? Bu hafta Koç ve yükselen Koç burçlarını neler bekliyor?

İşte, Koç ve yükselen Koç burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bu hafta Güneş ile Neptün'ün altmışlığı zihnindeki sınırları tamamen kaldırarak seni uluslararası projelere ve vizyoner hedeflere yönlendiriyor. Uzak ülkelerle yapılacak toplantılar veya eğitim fırsatları kariyerinde yepyeni pencereler açacaktır. Fikirlerini özgürce savunmak yöneticilerinin sana derin bir saygı duymasını sağlıyor. Rasyonel planların seni başarıya taşıyor.

Hafta ortasında ise Mars ile Plüton karesi finansal paylaşımlarda gerginlik yaratsa da senin sakin kalman gerekiyor! Ortaklı gelirlerde veya kredi meselelerinde soğukkanlı adımlar atmak krizleri fırsata çevirmene yardım edecektir. Planlı harcamalar yapmak bütçeni de koruma altına alacaktır.

Peki ya aşk? Venüs ile Satürn karesi aşk hayatında sorumlulukların ağır bastığı ciddi anlar vadediyor. İlişkin varsa, partnerinle geleceğinizi ilgilendiren kararları masaya yatırarak bağınızı sağlamlaştıracaksınız. Ama bekarsan, gelgeç hevesleri reddedip sadece eylemleriyle sana güven veren dürüst insanlara şans tanıyacaksın. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

