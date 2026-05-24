Sevgili Koç, bu haftaya Venüs ile Satürn karesinin yarattığı ayakları yere basan ve ciddi enerjilerle adım atıyorsun. Sevgi dilini romantik kelimelerden ziyade pratik ve sağlam adımlara çevireceğin saatler başlıyor. Geleceği garanti altına alma arzun duygusal hayatını bütünüyle şekillendiriyor.

İlişkin varsa, partnerinle hayatın getirdiği zorluklara karşı sırt sırta vererek sarsılmaz bir duvar öreceksiniz. Birlikte emek vererek yaşamı paylaşmak aranızdaki aşkı çok daha derin ve kıymetli bir seviyeye taşıyor. Bekarsan, kalbini sürekli vaatlerde bulunan lakin icraat göstermeyen insanlara tamamen kapatacaksın. Senin için elini taşın altına koyan, sorunlarını çözen dürüst birisiyle tanışmak kalbinin ritmini değiştirecektir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…