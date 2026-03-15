Sevgili Koç, bugün yeni bir haftaya yeni bir ofis koltuğunda oturarak başlamaya ne dersin? Galiba uzun zamandır beklediğin o işe alındın! Geçtiğimiz günlerin belirsizliklerle dolu havasından sonra, bugün somut bir disiplinle masanın başına geçmek, sana inanılmaz bir öz güven patlaması yaşatacak. İlk gün heyecanıyla yapacağın küçük hatalar bile, profesyonelliğinle hızla kapatabilecek bir enerjiye sahipsin.

Tabii eğer yeni bir işe değil de yeni bir ekibe dahil olduysan, bugün yapacağın tanışmalar, gelecekteki sadık müttefiklerini belirleyecek. Senden beklenen görevi sadece bitirmekle kalmayıp üzerine kendi özgün imzanı atacak o cesur dokunuşu eklemek için harika bir zaman. Şimdi herkesin dikkatini çekecek o ilk sunumu veya raporu kusursuz bir imaj için kullanıyorsun!

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise bugün tam bir yüzleşme rüzgarı esiyor. Partnerinle arandaki o dikiş tutmaz soğukluğu bu akşam saatlerinde açıkça masaya yatıracaksın. Üstelik bundan kaçış da yok! Şimdi, dürüstlük her şeyin önünde olmalı ve ilişkinde taşlar son kez yerine oturmalı! Tabii eğer bekarsan, bugün iş çıkışında gideceğin bir mekanda, sadece bir bakışla başlayacak olan yoğun çekim tüm haftanın akışını değiştirebilir. Aşk dolu günler pek yakın, yeter ki kalbini sahiden açmaya cesaret et! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…