Sevgili Yay, bugün senin için dijital dünyanın nabzını tutmanın ve sosyal medya, iletişim ve network alanında adeta bir devrim yaratmanın günü. Merkür Kuzey Ay Düğümü kavuşumu, senin bir yazının, belki de bir videonun ya da belki de bir fikrinin, dijital dünyada adeta bir tsunami etkisi yaratarak binlerce kişiye ulaşmasını sağlayabilir. Bu etkileşim, sektörünün dev isimlerinin dikkatini çekebilir ve seni onların radarına sokabilir.

Eğer yeni bir proje için bir ortak arayışındaysan ya da bir ağ oluşturman gerekiyorsa, bugün tanışacağın kişi senin gelecekteki iş ortağın olabilir. Zihnin o kadar hızlı ve yaratıcı çalışıyor ki sadece konuşarak bile insanları etkileyebilir ve onları peşinden sürükleyebilirsin. Bugün atacağın o mail ya da göndereceğin o mesaj, kariyerinde ulaşılamaz gibi görünen kapıları sonuna kadar açacak anahtar olabilir; iletişim bugün senin en güçlü silahın.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise bugün, adeta bir tesadüf büyüsü hakim. Hiç gitmeyeceğin bir yerde bir yabancıyla göz göze gelmek ya da eski bir arkadaşının seni biriyle tanıştırma teklifi, hayatının aşk hikayesini başlatabilir. Ama eğer ilişkin varsa bugün, partnerinle arasındaki iletişim kopukluğu sihirli bir şekilde yerini derin bir anlayışa bırakabilir ve konuşarak her sorunu çözebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…