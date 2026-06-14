Charli xcx’in “Pop 2” Albümünü İnceliyoruz!

Albümün resmi olarak bir stüdyo albümü değil de 'mixtape' olarak adlandırılmasının arkasında plak şirketi (Atlantic Records) ile yaşanan gerilimler yatıyordu. Charli’nin 'XCX3' olarak planlanan orijinal üçüncü albümü internete sızdırılmış ve plak şirketi yeni bir resmi albüm çıkarma konusunda isteksiz davranmıştı. Charli ise evde oturup beklemek yerine yaratıcı enerjisini özgür bırakmak istedi. Plak şirketinin üzerindeki ticari baskısını azaltmak için bu projeyi 'mixtape' olarak konumlandırdı ve tamamen kendi kurallarıyla oynadı.