Charli xcx’in “Pop 2” Albümünü İnceliyoruz!
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Müzik dünyasında dengeleri değiştiren 'Pop 2' albümü sıradan bir projenin çok ötesinde. Kapalı kapılar ardında yaşanan krizler, sızdırılan kayıtlar ve stüdyodaki beklenmedik anlar... Charli xcx ana akım popun kurallarını yıkarken arka planda kimsenin beklemediği olaylar dönüyordu. Peki bu kült albümün mutfağında neler yaşandı da aradan geçen yıllara rağmen etkisi halen devam ediyor? Tüm bilinmeyenleriyle 'Pop 2' dosyasını açıyoruz.
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Charli'nin diskografisindeki en ses getiren albümlerin başında geliyor.
Kayıt eüreci ve arkasındaki dehaya bakıyoruz: A. G. Cook!
İnsan seslerini bir sesten çıkarıp bambaşka bir boyuta taşıdı.
Albümdeki isimlere baktığımızda yok yok!
Bu isimlerin birçoğu o dönem ya yerel star seviyesindeydi ya da yeraltı dünyasında tanınıyordu.
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Elbette bu albümün de arka planında çok şey dönmüş. XCX3 krizi de bunlardan biri.
"Unlock It" ve TikTok patlamasına şöööyle bir bakalım.
İnsan seslerini metalik bir sese çevirmek mi? Charli bunu hayat felsefesi gibi benimsemiş!
Birçok müzik eleştirmenine göre 2010’lu yılların en iyi pop şarkılarından biri: Track 10
Kim Petras’ın pop estetiğiyle Jay Park’ın rap tarzını birleştiren, albümün en parlak, en akılda kalıcı şarkısı: Unlock It
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CupcakKe, Brooke Candy ve Pabllo Vittar’ın sert ve agresif vokalleriyle tam bir kulüp şarkısı: I Got It
"Pop 2" yayımlandığı dönemde Billboard listelerini altüst eden büyük bir ticari canavara dönüşmedi. Ancak kazandığı kritik başarı ve kült statüsü, onu ticari listelerin çok ötesine taşıdı.
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Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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