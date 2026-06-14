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Charli xcx’in “Pop 2” Albümünü İnceliyoruz!

etiket Charli xcx’in “Pop 2” Albümünü İnceliyoruz!

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
14.06.2026 - 12:01
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Müzik dünyasında dengeleri değiştiren 'Pop 2' albümü sıradan bir projenin çok ötesinde. Kapalı kapılar ardında yaşanan krizler, sızdırılan kayıtlar ve stüdyodaki beklenmedik anlar... Charli xcx ana akım popun kurallarını yıkarken arka planda kimsenin beklemediği olaylar dönüyordu. Peki bu kült albümün mutfağında neler yaşandı da aradan geçen yıllara rağmen etkisi halen devam ediyor? Tüm bilinmeyenleriyle 'Pop 2' dosyasını açıyoruz.

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Charli'nin diskografisindeki en ses getiren albümlerin başında geliyor.

Charli'nin diskografisindeki en ses getiren albümlerin başında geliyor.

Charli xcx’in 15 Aralık 2017’de yayımlanan 'Pop 2' mixtape’i, sadece sanatçının diskografisinde bir dönüm noktası olmakla kalmadı, aynı zamanda ana akım pop müziğin geleceğini şekillendiren fütüristik bir manifesto haline geldi. Albüm, pop müziğin kurallarını yıkarak 'hyperpop' türünün temellerini en sağlam şekilde atan işlerin başında geliyor.

Neden 'mixtape' dendiğini de ilerleyen maddelerde açıklayacağız.

Kayıt eüreci ve arkasındaki dehaya bakıyoruz: A. G. Cook!

Kayıt eüreci ve arkasındaki dehaya bakıyoruz: A. G. Cook!

Albümün prodüktör koltuğunda, deneysel elektronik müzik oluşumu PC Music’in kurucusu A. G. Cook oturuyor. Charli ve Cook, albümü şaşırtıcı derecede kısa bir sürede, yaklaşık iki ay içinde tamamladı. Şarkıların büyük bölümü, stüdyoda tamamen içgüdüsel ve doğaçlama anların ürünü olarak ortaya çıktı.

İnsan seslerini bir sesten çıkarıp bambaşka bir boyuta taşıdı.

İnsan seslerini bir sesten çıkarıp bambaşka bir boyuta taşıdı.

Kayıtlar sırasında insan sesi, doğal bir enstrüman olmaktan çıkarılıp adeta plastik bir heykel gibi büküldü. Ağır Auto-Tune kullanımı, metalik synth'ler ve ani ritim geçişleri, albümün alametifarikası oldu. O dönem ana akım pop dünyası daha güvenli limanlarda yüzerken bu ikili stüdyoda pop müziğin sınırlarını zorluyordu.

Albümdeki isimlere baktığımızda yok yok!

Albümdeki isimlere baktığımızda yok yok!

'Pop 2'yi benzersiz kılan en önemli unsurlardan biri, dönemin ve geleceğin vizyoner sanatçılarını bir araya getiren muazzam konuk listesidir. Charli, bu albümle küresel bir pop koalisyonu kurdu:

  • Caroline Polachek (Tears)

  • Kim Petras ve Jay Park (Unlock It)

  • Tove Lo ve ALMA (Out of My Head)

  • Carly Rae Jepsen (Backseat)

  • CupcakKe (I Got It)

  • Brooke Candy, Pabllo Vittar (I Got It)

  • (3AM (Pull Up))

Bu isimlerin birçoğu o dönem ya yerel star seviyesindeydi ya da yeraltı dünyasında tanınıyordu.

Bu isimlerin birçoğu o dönem ya yerel star seviyesindeydi ya da yeraltı dünyasında tanınıyordu.

Charli farklı dillerden, kültürlerden ve queer komünitesinden gelen bu sesleri bir araya getirerek albümü küresel bir partiye dönüştürdü.

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Elbette bu albümün de arka planında çok şey dönmüş. XCX3 krizi de bunlardan biri.

Elbette bu albümün de arka planında çok şey dönmüş. XCX3 krizi de bunlardan biri.

Albümün resmi olarak bir stüdyo albümü değil de 'mixtape' olarak adlandırılmasının arkasında plak şirketi (Atlantic Records) ile yaşanan gerilimler yatıyordu. Charli’nin 'XCX3' olarak planlanan orijinal üçüncü albümü internete sızdırılmış ve plak şirketi yeni bir resmi albüm çıkarma konusunda isteksiz davranmıştı. Charli ise evde oturup beklemek yerine yaratıcı enerjisini özgür bırakmak istedi. Plak şirketinin üzerindeki ticari baskısını azaltmak için bu projeyi 'mixtape' olarak konumlandırdı ve tamamen kendi kurallarıyla oynadı.

"Unlock It" ve TikTok patlamasına şöööyle bir bakalım.

"Unlock It" ve TikTok patlamasına şöööyle bir bakalım.

Albümün yayımlanmasından yıllar sonra, şarkıdaki 'Lock it, lock it, lock it' kısmı TikTok'ta küresel bir akım haline geldi. Şarkı, 2017'deki çıkışından çok daha büyük bir ticari başarıyı ve ana akım görünürlüğünü yıllar sonra bu platform sayesinde yakaladı.

İnsan seslerini metalik bir sese çevirmek mi? Charli bunu hayat felsefesi gibi benimsemiş!

Şarkıda Caroline Polachek'in vokallerinin yanı sıra arkadan gelen metalik çığlık sesleri, albümün deneysel sınırlarını gösteren en net detaylardan biridir. İkilinin vokalleri stüdyoda adeta birbirinin içine geçecek şekilde mikslenmiş.

Birçok müzik eleştirmenine göre 2010’lu yılların en iyi pop şarkılarından biri: Track 10

Katman katman büyüyen, dekonstrüktif yapısı ve duygusal yoğunluğuyla albümün zirve noktasıdır. Bu şarkı daha sonra Charli'nin 2019 çıkışlı albümünde Lizzo eşliğiyle 'Blame It on Your Love' adıyla daha radyo dostu bir pop şarkısına dönüştürüldü ancak 'Track 10' versiyonu hayranlar arasında her zaman bir başyapıt olarak kaldı.

Kim Petras’ın pop estetiğiyle Jay Park’ın rap tarzını birleştiren, albümün en parlak, en akılda kalıcı şarkısı: Unlock It

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CupcakKe, Brooke Candy ve Pabllo Vittar’ın sert ve agresif vokalleriyle tam bir kulüp şarkısı: I Got It

"Pop 2" yayımlandığı dönemde Billboard listelerini altüst eden büyük bir ticari canavara dönüşmedi. Ancak kazandığı kritik başarı ve kült statüsü, onu ticari listelerin çok ötesine taşıdı.

"Pop 2" yayımlandığı dönemde Billboard listelerini altüst eden büyük bir ticari canavara dönüşmedi. Ancak kazandığı kritik başarı ve kült statüsü, onu ticari listelerin çok ötesine taşıdı.

  • Pitchfork, Rolling Stone ve NME gibi prestijli müzik mecralarından yıl sonu listelerinde çok yüksek puanlar aldı. Albüm, pop müziğin sadece radyolarda çalan formüllerden ibaret olmadığını, avangart sanatla birleşebileceğini gösterdi.

  • Bugün müzik dünyasında duyduğumuz birçok genç sanatçının (ve hatta ana akım prodüktörlerin) sound'unda 'Pop 2'nin ve A. G. Cook ile Charli ortaklığının ayak izlerini görmek mümkün.

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Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
Onedio Üyesi
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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