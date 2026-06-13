Sevgili Yay, bugün partnerinle hayatın somut ve rasyonel gerçeklerini masaya yatırıyorsunuz. Ortak giderler, kira veya alınacak bir eşya üzerine yapılan bu planlama, ilişkinizin ne kadar gerçek bir temele oturduğunu göstererek güven veriyor.

Eğer bekarsan, finansal sorumlulukları olmayan, hesapsız kitapsız yaşayan kişileri doğrudan eliyorsun. Aşkta sadece heyecan değil, hayatın zorluklarını birlikte sırtlanabileceğin olgun ve rasyonel bir zihniyet arayışındasın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...