Sevgili Yay, bugün ilişkinde bağımsız ve uçarı tavrını bir kenara bırakıp partnerinle adeta ruhsal bir bütünleşme yaşıyorsun. İkinizin de zayıf noktalarınızı birbirinize açtığı, gözyaşlarının şefkatli öpücüklere dönüştüğü yoğun ve güvenli his, aşkınızı bir ömür boyu yıkılmaz kılacak kadar sağlamlaştıracaktır.

Ama bekarsan, bugün kalbinin anahtarını sadece sana gerçek manada köklenme ve güven hissi verebilecek derin ruhlu kişiye teslim ediyorsun. Niyetini açıkça belli eden, zor gününde bile yanından ayrılmayacağını hissettiren korumacı ve tutkulu karakterle aranda sarsılmaz bir bağ oluşabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...