Sevgili Yay, bugün Venüs ile Jüpiter'in getirdiği o tatlı enerji, ilişkini günlük rutinlerin içinde büyütmenizi sağlıyor. Partnerinle beraber mutfağa girip güzel bir yemek hazırlamak, evcil hayvanınızla ilgilenmek veya evi birlikte düzenlemek aranızdaki o sıcacık bağı, dışarıdaki hiçbir gösterişli plana değişmeyeceğin kadar özel kılacaktır.

Ama bekarsan, aşkı çok uzaklarda veya partilerde aramana gerek yok. Belki aynı fotokopi makinesini kullandığın bir iş arkadaşın, belki de her sabah selamlaştığın o güler yüzlü kişi sana hayatın neşesini ve pratikliğini sunarak kalbinin ritmini yavaş yavaş, ama çok sağlam bir şekilde değiştirebilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...