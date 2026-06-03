Sevgili Yay, bugün Merkür ile Neptün enerjisi, ailenle yaşadığın stresi veya evdeki huzursuzluğu tamamen partnerinden çıkarmana zemin hazırlıyor. Sırf zihnin yorgun diye onun söylediği destekleyici bir sözü bile eleştiri gibi algılayabilirsin. Sorunun kaynağının o olmadığını fark edip ona sığınmak, evdeki fırtınayı dindirecektir.

Ama bekarsan, kendi kabuğuna çekilme ve dış dünyayla bağlantıyı tamamen koparma arzun çok yüksek. Gideceğin bir buluşmayı 'evde işim var' gibi kaçamak bir bahaneyle iptal ederek yeni bir heyecanın kapısını kendi ellerinle kapatabilirsin. İllüzyonlardan sıyrılıp hayata karışmak ruhuna iyi gelecektir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...