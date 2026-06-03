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4 Haziran 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
03.06.2026 - 18:01
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Yay ve yükselen Yay burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 4 Haziran Perşembe günü Yay ve yükselen Yay burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 4 Haziran Perşembe gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Yay ve yükselen Yay burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün Neptün'ün sert açı seni bedensel olarak adeta uyuşmuş ve enerjisi çekilmiş gibi hissettirebilir. Bağışıklık sistemin çok hassas olduğu için kalabalık ve havasız ortamlardan kaçınmalı, bedensel sınırlarını zorlamamalısın.

Hekim tavsiyesi ile tedavi maksatlı ilaç kullanıyorsan dozlarına çok dikkat etmeli ve bu ara zararlı alışkanlıklardan da kesinlikle uzak durmalısın. Zira bedenin toksinlere ve yan etkilere her zamankinden daha duyarlı. Uykuya dalmakta zorlanıyorsan lavanta yağı gibi doğal yöntemlerle zihnini yatıştırmak sana o aradığın şifalı huzuru sunacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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