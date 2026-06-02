Sevgili Yay, bugün Güneş ile Satürn ilişkini 'sadece takılıyoruz' evresinden çıkarıp sarsılmaz bir gelecek planına dönüştürüyor. Partnerinle el ele verip karşılıklı beklentilerinizi, yaşam hedeflerinizi büyük bir olgunlukla konuşmanız, ilişkinizi belki de bir imza ile taçlandırma kararına kadar götürebilir.

Ama bekarsan, sürekli kaçan ve bağlanmaktan korkan profilleri hayatından uzaklaştırıyorsun. Tam da bu noktada kısmetin de açılıyor. Niyetini başından belli eden, sorumluluk sahibi ve sana hayat arkadaşı olabilecek o güvenilir kişi ile yolların çok yakında kesişebilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...