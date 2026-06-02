Sevgili Yay, bugün Güneş ile Satürn’ün altmışlığı ikili ilişkilerde ve ortaklıklarda havada kalan tüm konuları sağlam bir zemine oturtuyor. O özgürlüğüne düşkün doğan, bugün bağlılığın ve sorumluluk almanın güven veren yanını keşfedecek. Karşındaki insanlara verdiğin sözleri tutmak ve onlardan aldığın destekle büyümek ruhunu besliyor.

İş anlaşmaları, danışmanlıklar veya her türlü yasal sözleşme için mükemmel bir gün. Yeni bir iş ortaklığına imza atabilir veya mevcut ticari partnerlerinle arandaki sözleşmeyi çok daha kârlı, kalıcı ve resmi bir formata dönüştürebilirsin. El sıkıştığın konular uzun yıllar sana fayda sağlayacak.

Peki ya aşk? Beraberliğinde işlerin ciddiye bindiği, 'biz' kavramının sorumlulukla taçlandığı bir güne hazır ol. Partnerinle geleceğinizi şekillendirecek kalıcı bir adım atmak veya birbirinize olan aidiyetinizi resmiyete dökmek harika hissettirecektir. Bekarsan, anlık maceralardan vazgeçip elini tuttuğunda bırakmayacak, niyeti ciddi ve ilişkiye yatırım yapmak isteyen güvenilir biri hayatına giriş yapabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...