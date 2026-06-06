Sevgili Yay, bugün partnerinle beraber 'Aman tadımız kaçmasın' diyerek ertelediğin zorlu konuşmayı nihayet yapıyorsun. Karşılıklı şikayetlerinizi veya gizli beklentilerinizi lafı hiç dolandırmadan, en net haliyle birbirinize söylediğinizde, aranızdaki eskiyen bağlar kopup yerini çelik gibi bir dürüstlüğe bırakacak.

Ama bekarsan, sadece havadan sudan konuşan flörtler senin zihnine hakaret gibi geliyor, değil mi? Seninle felsefeden, psikolojiden, hayatın en karanlık sırlarından korkusuzca bahsedebilecek, kelimeleriyle adeta beynine nüfuz edecek zeki ve derin karakterle, saatlerce sürecek muazzam bir zihin çarpışması yaşayabilirsin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...