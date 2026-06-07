Sevgili Yay, bugün partnerinle aynı heyecanı ve vizyonu paylaşmadığını, sadece alışkanlıktan veya geçmişin hatırına bir arada durduğunu fark ediyorsun. Biriniz yurt dışı planları yaparken diğerinin yerinde sayması gibi büyük hayat vizyonu ayrılıkları, bugün sessiz ama kesin bir şekilde yollarınızın ayrılması gerektiği sinyalini veriyor.

Ama bekarsan, 'belki bu sefer olur' diyerek şans verdiğin kişinin aslında senin geniş zihnine ve kültürüne hiç hitap etmeyen vizyonsuz biri çıkması gününü zehir edebilir. İnsanları tanıma çabasından öylesine sıkıldın ki, bugün flört etmeyi tamamen bırakıp kendi bireysel macerana dönmek isteyeceksin. Belki de bu yaz kendi başına tatile çıkmalı, hayatı sadece kendi istediğin gibi yaşamalısın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...