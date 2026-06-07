Sevgili Yay, bu pazartesi sabahına aşırı iyimserlikten uzaklaşarak başlayabilirsin. Zira bir takım gerçekleri görmezden gelip 'nasıl olsa hallolur' diyerek aldığın büyük bir risk, elinde patlayabilir. Tam da bu noktada hayal dünyasından çıkıp somut gerçeklik zeminine çakıldığın bir uyanış günü yaşayabilirsin.

Parasal konularda çok sert kayıplar da gündemde. Arkadaşına düşünmeden verdiğin borcun üzerine yatılması, dikkatsizce yaptığın bir harcamanın bütçeni sıfırlaması veya yasal bir ceza ödemek zorunda kalman canını çok yakacak. Bugün şansın senin yanında olmadığını ve hayatın bazen ciddi bir matematik olduğunu öğrenmek üzeresin.

Peki ya aşk? Beraberliğinde yolların yavaş yavaş ayrıldığını fark ediyorsun, değil mi? Özellikle uzak mesafe bir ilişki yaşıyorsan, aradaki bağın koptuğunu veya partnerinle gelecek hedeflerinizin artık tamamen zıt yönlere gittiğini fark ederek sessiz bir kabulleniş yaşayabilirsin. Bekarsan, hafta sonu büyük umutlarla çıktığın ilk buluşmanın tam bir felakete dönüşmesi veya flört havuzunun ne kadar sığ olduğunu görmek seni asabiyete sürükleyebilir. Yani, aşka dair hevesin kaçabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...