Sevgili Yay, 9 Ağustos’ta Merkür’ün ufuk açan alanına geçmesiyle uzak bir bağlantı, bir eğitim ya da farklı bir şehirden gelen bir teklif gündemine giriyor. Ancak 4 Ağustos’ta Mars ile Lilith arasındaki karşıtlık senin burcunu doğrudan etkiliyor ve içindeki isyankâr tarafı kışkırtabilir. Haftanın başında ani bir karar vermek yerine, 7 Ağustos’taki Güneş-Satürn üçgeninin getirdiği sağduyulu enerjiyi beklemelisin.

Maddi olarak ise 6 Ağustos’taki Son Dördün gündelik giderlerinde bir sadeleşme istiyor. Tekrarlayan küçük ödemeleri gözden geçirmek bu hafta bütçende gözle görülür bir rahatlama sağlayabilir.

Aşk hayatında 6 Ağustos’ta Venüs’ün arkadaşlık alanına geçmesi sosyal çevreni renklendiriyor. İlişkisi olan bir Yay burcu isen, partnerinle birlikte katılacağınız bir buluşma ya da grup etkinliği aranıza yeni bir neşe katıyor. Bekar bir Yay burcu isen, ortak bir ilgi alanı etrafında toplanan bir toplulukta tanışacağın biri seni şaşırtabilir. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…