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Yay Burcu right-white
3 - 9 Ağustos 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
02.08.2026 - 18:01
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Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Yay ve yükselen Yay burçları 3 Ağustos - 9 Ağustos haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 3 Ağustos - 9 Ağustos haftan nasıl geçecek? Bu hafta Yay ve yükselen Yay burçlarını neler bekliyor?

İşte, Yay ve yükselen Yay burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, 9 Ağustos’ta Merkür’ün ufuk açan alanına geçmesiyle uzak bir bağlantı, bir eğitim ya da farklı bir şehirden gelen bir teklif gündemine giriyor. Ancak 4 Ağustos’ta Mars ile Lilith arasındaki karşıtlık senin burcunu doğrudan etkiliyor ve içindeki isyankâr tarafı kışkırtabilir. Haftanın başında ani bir karar vermek yerine, 7 Ağustos’taki Güneş-Satürn üçgeninin getirdiği sağduyulu enerjiyi beklemelisin.

Maddi olarak ise 6 Ağustos’taki Son Dördün gündelik giderlerinde bir sadeleşme istiyor. Tekrarlayan küçük ödemeleri gözden geçirmek bu hafta bütçende gözle görülür bir rahatlama sağlayabilir.

Aşk hayatında 6 Ağustos’ta Venüs’ün arkadaşlık alanına geçmesi sosyal çevreni renklendiriyor. İlişkisi olan bir Yay burcu isen, partnerinle birlikte katılacağınız bir buluşma ya da grup etkinliği aranıza yeni bir neşe katıyor. Bekar bir Yay burcu isen, ortak bir ilgi alanı etrafında toplanan bir toplulukta tanışacağın biri seni şaşırtabilir. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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