Sevgili Yay, 4 Ağustos’taki Mars-Lilith karşıtlığı doğrudan senin burcunu etkiliyor ve özgürlük duygunla bağlanma ihtiyacını karşı karşıya getiriyor. İlişkin varsa, partnerinin en masum isteğini bile bir kısıtlama gibi algılayabilir, tepkisel davranabilirsin. Aslında sorun onun talebi değil, senin içindeki sıkışmışlık hissi. Bunu ona sitem ederek değil, “şu sıralar biraz nefes alanına ihtiyacım var” diyerek anlattığında ikiniz de rahatlıyorsunuz. Haftanın ikinci yarısında bu gerginlik yerini yeniden neşeye bırakıyor.

Bekarsan, 6 Ağustos’ta Venüs arkadaşlık alanına geçtiğinde yıllardır tanıdığın bir dostuna bambaşka bir gözle bakabilirsin. Aranızdaki rahatlık bir anda başka bir anlam kazanabilir. Ancak bu bakışı bir gecelik bir heves üzerine değil, gerçekten hissettiğin bir şey üzerine kurmalısın; çünkü değerli bir dostluğu geri almak, kaybetmekten çok daha zordur. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…