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Yay Burcu right-white
3 - 9 Ağustos 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
02.08.2026 - 18:01
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Yay ve yükselen Yay burçlarının aşkla imtihanını ve 3 Ağustos - 9 Ağustos haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Yay ve yükselen Yay burçlarının 3 Ağustos - 9 Ağustos haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Yay ve yükselen Yay burcu haftalık aşk yorumları

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Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, 4 Ağustos’taki Mars-Lilith karşıtlığı doğrudan senin burcunu etkiliyor ve özgürlük duygunla bağlanma ihtiyacını karşı karşıya getiriyor. İlişkin varsa, partnerinin en masum isteğini bile bir kısıtlama gibi algılayabilir, tepkisel davranabilirsin. Aslında sorun onun talebi değil, senin içindeki sıkışmışlık hissi. Bunu ona sitem ederek değil, “şu sıralar biraz nefes alanına ihtiyacım var” diyerek anlattığında ikiniz de rahatlıyorsunuz. Haftanın ikinci yarısında bu gerginlik yerini yeniden neşeye bırakıyor.

Bekarsan, 6 Ağustos’ta Venüs arkadaşlık alanına geçtiğinde yıllardır tanıdığın bir dostuna bambaşka bir gözle bakabilirsin. Aranızdaki rahatlık bir anda başka bir anlam kazanabilir. Ancak bu bakışı bir gecelik bir heves üzerine değil, gerçekten hissettiğin bir şey üzerine kurmalısın; çünkü değerli bir dostluğu geri almak, kaybetmekten çok daha zordur. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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