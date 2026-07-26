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Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 27 Temmuz - 2 Ağustos Yay Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Yay Burcu right-white
27 Temmuz 2026 - 2 Ağustos 2026, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
26.07.2026 - 18:01
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Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 27 Temmuz - 2 Ağustos haftasında Yay ve yükselen Yay burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

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Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bu hafta yönetici gezegenin Jüpiter'in Güneş'le buluşması kalça eklemine ve siyatik sinirine dikkat çekiyor, uzun süre aynı pozisyonda oturursan bacağına doğru yayılan hafif bir sızı hissedebilirsin. Kalçalarını açan basit bir uzanma hareketi bu sıkışmayı anında rahatlatır. Satürn'ün geri hareketi ise ayakkabı seçiminin bile bu hafta kalça hizanı etkileyebileceğini, destekli bir tabanın işini kolaylaştıracağını gösteriyor.

Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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