Sevgili Yay, bu hafta yönetici gezegenin Jüpiter'in Güneş'le buluşması kalça eklemine ve siyatik sinirine dikkat çekiyor, uzun süre aynı pozisyonda oturursan bacağına doğru yayılan hafif bir sızı hissedebilirsin. Kalçalarını açan basit bir uzanma hareketi bu sıkışmayı anında rahatlatır. Satürn'ün geri hareketi ise ayakkabı seçiminin bile bu hafta kalça hizanı etkileyebileceğini, destekli bir tabanın işini kolaylaştıracağını gösteriyor.

Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…