Sevgili Yay, bu hafta gözün kendi kazancından çok ortak kaynaklarda; bir kredi onayı, bir destek ödemesi ya da eşinin veya ortağının gelirindeki artış eline toplu bir imkân geçirebilir. 23 Temmuz'da Merkür'ün düzelmesiyle takılan bir finansal süreç, belki bir başvuru ya da bir hesaplaşma çözüme kavuşuyor. Yalnız eline geçen bu fırsatın tamamını tek seferde harcamak yerine bir kısmını kenara ayırman daha iyi olur.

Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…