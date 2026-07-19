Sevgili Yay, hafta sonundaki Ay Düğümleri geçişi aşkta da ufkunu genişletmeni istiyor. İlişkin varsa, partnerinle sıradan gündelik meseleleri aşıp 'birlikte nereye gidiyoruz, ne hayal ediyoruz' gibi büyük resmi konuşmak bu hafta ikinizi de heyecanlandırabilir; ortak bir seyahat ya da uzun vadeli bir plan aranıza yeni bir kıvılcım katıyor. Tek dikkat etmen gereken, özgürlük tutkunu partnerinden kaçış gibi sunmamak; senin 'alan' dediğin şey, karşındakine 'ilgisizlik' gibi gelebilir.

Bekar Yaylar için aşk bu hafta bir yolculuğun, bir eğitimin ya da farklı bir kültürle temasın içinden çıkabilir. Seni sınırlayan değil, dünyanı büyüten biriyle karşılaşma ihtimalin yüksek. Zihnini açan, sana yeni bir pencere gösteren biri belirdiğinde, işte o an tam senlik. Yeter ki her yeniyi bir sonraki maceraya atlamak için basamak yapma.

Haftaya görüşmek üzere aşkla kal…