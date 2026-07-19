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Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 20 Temmuz - 26 Temmuz Yay Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Yay Burcu right-white
20 - 26 Temmuz 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
19.07.2026 - 18:01
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Yay ve yükselen Yay burçlarının aşkla imtihanını ve 20 Temmuz - 26 Temmuz haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Yay ve yükselen Yay burçlarının 20 Temmuz - 26 Temmuz haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Yay ve yükselen Yay burcu haftalık aşk yorumları

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Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, hafta sonundaki Ay Düğümleri geçişi aşkta da ufkunu genişletmeni istiyor. İlişkin varsa, partnerinle sıradan gündelik meseleleri aşıp 'birlikte nereye gidiyoruz, ne hayal ediyoruz' gibi büyük resmi konuşmak bu hafta ikinizi de heyecanlandırabilir; ortak bir seyahat ya da uzun vadeli bir plan aranıza yeni bir kıvılcım katıyor. Tek dikkat etmen gereken, özgürlük tutkunu partnerinden kaçış gibi sunmamak; senin 'alan' dediğin şey, karşındakine 'ilgisizlik' gibi gelebilir. 

Bekar Yaylar için aşk bu hafta bir yolculuğun, bir eğitimin ya da farklı bir kültürle temasın içinden çıkabilir. Seni sınırlayan değil, dünyanı büyüten biriyle karşılaşma ihtimalin yüksek. Zihnini açan, sana yeni bir pencere gösteren biri belirdiğinde, işte o an tam senlik. Yeter ki her yeniyi bir sonraki maceraya atlamak için basamak yapma.

Haftaya görüşmek üzere aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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