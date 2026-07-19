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Yay Burcu right-white
20 - 26 Temmuz 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
19.07.2026 - 18:01
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Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Yay ve yükselen Yay burçları 20 Temmuz - 26 Temmuz haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 20 Temmuz - 26 Temmuz haftan nasıl geçecek? Bu hafta Yay ve yükselen Yay burçlarını neler bekliyor?

İşte, Yay ve yükselen Yay burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, 26-27 Temmuz'daki Ay Düğümü geçişi senin kaderini uzun vadede etkileyen bir eşiği işaret ediyor; alışkın olduğun küçük dünyanın ötesine geçme isteği güçleniyor. 22 Temmuz'dan sonra Aslan'daki Güneş ise seyahat, eğitim ve yüksek öğrenim gibi doğal alanlarında seni şanslı kılıyor. Uzun süredir ertelediğin bir plan bu hafta somutlaşabilir.

Maddi olarak ise uzak bağlantılar ya da yurt dışıyla ilgili bir konu fırsat kapısı açabilir. Beklenmedik bir teklif ya da destek gelebilir.

İlişkisi olan Yay burçları için ortak bir gelecek planı konuşmak heyecan verici olabilir. Bekar Yay burçları bir seyahat ya da eğitim ortamında ufkunu genişleten biriyle tanışabilir.

Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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