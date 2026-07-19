Sevgili Yay, 26-27 Temmuz'daki Ay Düğümü geçişi senin kaderini uzun vadede etkileyen bir eşiği işaret ediyor; alışkın olduğun küçük dünyanın ötesine geçme isteği güçleniyor. 22 Temmuz'dan sonra Aslan'daki Güneş ise seyahat, eğitim ve yüksek öğrenim gibi doğal alanlarında seni şanslı kılıyor. Uzun süredir ertelediğin bir plan bu hafta somutlaşabilir.

Maddi olarak ise uzak bağlantılar ya da yurt dışıyla ilgili bir konu fırsat kapısı açabilir. Beklenmedik bir teklif ya da destek gelebilir.

İlişkisi olan Yay burçları için ortak bir gelecek planı konuşmak heyecan verici olabilir. Bekar Yay burçları bir seyahat ya da eğitim ortamında ufkunu genişleten biriyle tanışabilir.

Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…