Sevgili Yay, Venüs'ün kariyer alanındaki duruşu bu hafta mesleki itibarın üzerinden kazanmanı destekliyor, bir üst konumdan gelecek destek bütçene yansıyabilir. Yönetici gezegenin Jüpiter'in eğitim ve uzak bağlantılar alanındaki bereketi ise yurt dışı ya da farklı bir şehirle ilgili bir gelir kapısı açabilir. Beklenmedik bir teklif geldiğinde heyecanla değil, sağduyuyla değerlendirmen daha kazançlı olacaktır.

Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…