Sevgili İkizler, bu hafta Mars'ın burcundaki hareketliliği iç kulağına, yani denge duyuna dokunuyor, ani baş dönmesi ya da tuhaf bir sallantı hissi yaşayabilirsin. Ayakta dururken gözlerini sabit bir noktaya odaklamak bu hissi anında dindirir. Güneş ve Jüpiter'in getirdiği zihinsel coşku ise kulaklarına biraz sessizlik borçlu olduğunu, akşamları kulaklığı çıkarıp gerçek bir sessizlikte oturmanın seni tazeleyeceğini fısıldıyor.

Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…