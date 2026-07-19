Sevgili İkizler, yönetici gezegenin Merkür 23 Temmuz'da ileri hareket edince kendi kazancınla ilgili haftalardır süren belirsizlik dağılıyor; geciken bir ödeme, onaylanmayan bir teklif ya da imzalanamayan bir sözleşme artık yoluna girebilir. Jüpiter-Plüton karşıtlığı sahip olduğun kaynakları daha bilinçli kullanman gerektiğini fısıldıyor. Ek bir gelir kapısı aralanabilir ama parlak görünen her teklifin altını okumadan atlama.

Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…