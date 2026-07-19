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İkizler Burcu right-white
20 - 26 Temmuz 2026, Haftalık Para Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
19.07.2026 - 18:01
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Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 20 Temmuz - 26 Temmuz haftası İkizler ve yükselen İkizler burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre İkizler ve yükselen İkizler burçlarının 20 Temmuz - 26 Temmuz haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

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Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, yönetici gezegenin Merkür 23 Temmuz'da ileri hareket edince kendi kazancınla ilgili haftalardır süren belirsizlik dağılıyor; geciken bir ödeme, onaylanmayan bir teklif ya da imzalanamayan bir sözleşme artık yoluna girebilir. Jüpiter-Plüton karşıtlığı sahip olduğun kaynakları daha bilinçli kullanman gerektiğini fısıldıyor. Ek bir gelir kapısı aralanabilir ama parlak görünen her teklifin altını okumadan atlama.

Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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İkizler burcu için yeni fırsatlar kapıda mı? 🌈 Bu hafta duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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