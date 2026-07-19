Sevgili İkizler, Ay-Mars üçgeni bugün iş hayatında sana müthiş bir hamle gücü veriyor; uzun süredir kafanda evirip çevirdiğin bir teklifi nihayet dile getirebilirsin. Girişkenliğin bugün karşılık buluyor, çekingen davranmana gerek yok.

Maddi konularda bu enerjiyi ölçülü kullan; hızlı hareket etmek iyi ama ateşli bir anda verilen finansal karar sonradan yorabilir. Cesaretini plana bağladığında kazanç kalıcı oluyor.

Aşk hayatında da adım atma vakti. İlişkisi olan bir İkizler burcu isen, partnerinle birlikte plansız yapacağınız bir şey aranızdaki durgunluğu dağıtacak. Bekar bir İkizler burcu isen, ilgilendiğin kişiye bugün ilk mesajı atmak sandığından kolay gelecek. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…