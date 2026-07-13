Sevgili İkizler, 14 Temmuz’da Yengeç burcundaki Yeni Ay, maddi ve manevi önceliklerini yeniden belirlemeni sağlayabilir. Neptün retrosunun da etkisiyle gerçekten sana katkı sağlayan şeylerle sadece alışkanlıktan sürdürdüğün seçimler arasındaki farkı daha net görebilirsin. Kendine yeni hedefler koymak ve kaynaklarını daha bilinçli kullanmak için verimli bir gün olabilir.

Kariyer hayatında yaptığın işin karşılığını alma isteğin güçleniyor. Ücret, görev dağılımı ya da çalışma koşullarıyla ilgili önemli bir konuşma gündeme gelebilir. Maddi konularda ise gelirini artırabilecek ek bir fikir, küçük bir iş fırsatı ya da değerlendirebileceğin yeni bir kazanç kapısı dikkatini çekebilir.

Aşk hayatında ise değer görmek ön plana çıkıyor. İlişkisi olan İkizler burçları, partnerlerinin ilişkiye ne kadar emek verdiğini daha net fark edebilir ve karşılıklı beklentilerini açıkça konuşabilir. Bekar İkizler burçları ise kendilerine gerçekten zaman ayıran ve istikrarlı davranan birine karşı ilgi duymaya başlayabilir.

Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…