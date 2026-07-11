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İkizler Burcu right-white
12 Temmuz 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P S Ç P C C Pazar
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
11.07.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! İkizler ve yükselen İkizler burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 12 Temmuz Pazar gününüz nasıl geçecek? 12 Temmuz Pazar günü İkizler ve yükselen İkizler burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, 12 Temmuz’da Neptün retrosu ve Venüs’ün Başak burcundaki etkisiyle uzun süredir “sonra bakarım” dediğin bir konu yeniden önüne gelebilir. Eski bir e-posta, unutulan bir not ya da telefonunda karşılaştığın bir hatırlatma, tamamlanmamış bir işi yeniden gündemine taşıyabilir. Bugün tesadüf gibi görünen gelişmeler aslında sana eksik kalan bir sayfayı kapatma fırsatı sunabilir.

Kariyer hayatında kısa ama önemli bir görüşme dikkat çekiyor. Gün içinde ayaküstü yapılan bir sohbet, beklenmedik bir görev teklifi ya da yöneticinden duyacağın tek bir cümle çalışma planını değiştirebilir. Bu yüzden bugün kulağına gelen bilgileri hafife almamaya çalış.

Maddi konularda alışveriş yaparken fiyatından çok kullanım ömrüne odaklanmak daha doğru bir seçim yapmanı sağlayabilir. İlk bakışta pahalı görünen ama uzun yıllar kullanabileceğin bir ürün, kısa vadeli çözümlerden daha avantajlı olabilir.

Aşk hayatında ise beklenmedik bir karşılaşma öne çıkıyor. İlişkisi olan İkizler burçları partnerleriyle geçmişte yaşadıkları komik bir anıyı yeniden hatırlayarak aralarındaki bağı güçlendirebilir. Bekar İkizler burçları ise uzun zamandır görmedikleri biriyle karşılaşınca hiç beklemedikleri duygular yaşayabilir.

Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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