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İkizler Burcu right-white
11 Temmuz 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
10.07.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! İkizler ve yükselen İkizler burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 11 Temmuz Cumartesi gününüz nasıl geçecek? 11 Temmuz Cumartesi günü İkizler ve yükselen İkizler burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, 11 Temmuz’da Neptün retrosunun etkisiyle uzun süredir gözünde büyüttüğün bazı hedefler daha gerçekçi görünmeye başlayabilir. Özellikle çok istediğin bir pozisyonun günlük sorumluluklarını öğrenmek ya da dışarıdan kusursuz görünen bir iş düzeninin perde arkasını görmek fikirlerini değiştirebilir. Bugün hayal kırıklığı değil, netlik kazanıyorsun.

İş hayatında herkesin senden hızlı çözüm üretmeni beklediği bir anda geri çekilip gözlem yapmayı tercih edebilirsin. Sürekli sorun çözen kişi olmak yerine bu kez sorunun neden tekrar ettiğini sorgulamak sana zaman kazandırabilir. Maddi konularda ise yalnızca popüler olduğu için düşündüğün bir harcamanın sana uygun olmadığını fark edebilirsin.

Aşk hayatında ise uzun süredir devam eden bir iletişimin gerçekten nereye gittiğini sorgulayabilirsin. İlişkisi olan İkizler burçları, aynı konuşmaları tekrar tekrar yapmanın yoruculuğunu hissedebilir. Bekar İkizler burçları ise günlerce mesajlaşan ama somut bir adım atmayan biriyle ilgili karar verme aşamasına gelebilir.

Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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