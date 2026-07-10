Sevgili İkizler, 11 Temmuz’da Neptün retrosunun etkisiyle uzun süredir gözünde büyüttüğün bazı hedefler daha gerçekçi görünmeye başlayabilir. Özellikle çok istediğin bir pozisyonun günlük sorumluluklarını öğrenmek ya da dışarıdan kusursuz görünen bir iş düzeninin perde arkasını görmek fikirlerini değiştirebilir. Bugün hayal kırıklığı değil, netlik kazanıyorsun.

İş hayatında herkesin senden hızlı çözüm üretmeni beklediği bir anda geri çekilip gözlem yapmayı tercih edebilirsin. Sürekli sorun çözen kişi olmak yerine bu kez sorunun neden tekrar ettiğini sorgulamak sana zaman kazandırabilir. Maddi konularda ise yalnızca popüler olduğu için düşündüğün bir harcamanın sana uygun olmadığını fark edebilirsin.

Aşk hayatında ise uzun süredir devam eden bir iletişimin gerçekten nereye gittiğini sorgulayabilirsin. İlişkisi olan İkizler burçları, aynı konuşmaları tekrar tekrar yapmanın yoruculuğunu hissedebilir. Bekar İkizler burçları ise günlerce mesajlaşan ama somut bir adım atmayan biriyle ilgili karar verme aşamasına gelebilir.

Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…