Sevgili İkizler, Ay Balık burcunda ilerlerken, pazar gününü o bitmek bilmeyen iletişim trafiğinden ve yüzeysel koşturmacalardan sıyrılarak bütünüyle sessizliğe ve derinliğe adıyorsun. Kelimelerin bittiği, gözlemin ve içsel bilgeliğin başladığı sarsıcı bir inziva günündesin. Sürekli konuşmak veya birilerine laf yetiştirmek yerine, sadece dinlemeyi ve izlemeyi seçeceksin.

Kendini dış dünyanın bilgi kirliliğinden soyutladığında, zihnindeki o devasa uğultunun yerini berrak bir bilgeliğe bıraktığını fark edeceksin. Konuşmadan, sadece gözlemleyerek elde ettiğin farkındalıklar, hayatındaki en karmaşık sorunların çözümünü altın bir tepside önüne sunacak. Ay'ın şifalı açıları ruhunu dinlendiriyor.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir İkizler burcu isen, partnerinle kelimelere ihtiyaç duymadan, sadece birbirinizin varlığını hissederek geçireceğin telepatik bir gün yaşıyorsun. Göz teması en güçlü iletişiminiz olacak. Bekar bir İkizler burcu isen, laf kalabalığı yapan insanlardan anında soğuyarak; sessizliğiyle gizem yaratan, az ve öz konuşan derin bir karakterin çekim alanına kapılıyorsun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...