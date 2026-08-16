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İkizler Burcu right-white
17 - 23 Ağustos 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
16.08.2026 - 18:01
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Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! İkizler ve yükselen İkizler burçları 17 Ağustos - 23 Ağustos haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 17 Ağustos - 23 Ağustos haftan nasıl geçecek? Bu hafta İkizler ve yükselen İkizler burçlarını neler bekliyor?

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bu hafta sosyal çevrende bir bulanıklıkla başlıyorsun. Pazartesi Mars-Neptün karesi arkadaşlık alanını etkiliyor ve birinin niyetini net okuyamayabilirsin. Netleşmemiş hiçbir konuya balıklama atlamamalısın. Salıdan itibaren Ay günlük düzen alanına geçiyor ve toparlanma vakti geliyor; biriken işleri bitirmek için iyi bir tempo yakalıyorsun. Pazar günü Güneş Başak burcuna geçtiğinde ise ev ve aile konuları öne çıkıyor, önümüzdeki ay boyunca yuvana daha çok zaman ayıracaksın.

Maddi olarak ise haftanın başında bir arkadaşınla girişeceğin işte şartları netleştirmeden ilerlememelisin. Hafta ortasından sonra gündelik giderlerini gözden geçirmek sana somut bir rahatlama sağlayacak.

Aşk hayatında alınganlığın artıyor. İlişkisi olan bir İkizler burcu isen, partnerinin masum bir sözünü kişisel algılayabilirsin; tepki vermeden önce ne demek istediğini sormalısın. Bekar bir İkizler burcu isen, arkadaşlıkla flört arasındaki çizgi bu hafta bulanık, acele bir tanım yapmamalısın. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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