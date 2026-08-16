Sevgili İkizler, bu hafta sosyal çevrende bir bulanıklıkla başlıyorsun. Pazartesi Mars-Neptün karesi arkadaşlık alanını etkiliyor ve birinin niyetini net okuyamayabilirsin. Netleşmemiş hiçbir konuya balıklama atlamamalısın. Salıdan itibaren Ay günlük düzen alanına geçiyor ve toparlanma vakti geliyor; biriken işleri bitirmek için iyi bir tempo yakalıyorsun. Pazar günü Güneş Başak burcuna geçtiğinde ise ev ve aile konuları öne çıkıyor, önümüzdeki ay boyunca yuvana daha çok zaman ayıracaksın.

Maddi olarak ise haftanın başında bir arkadaşınla girişeceğin işte şartları netleştirmeden ilerlememelisin. Hafta ortasından sonra gündelik giderlerini gözden geçirmek sana somut bir rahatlama sağlayacak.

Aşk hayatında alınganlığın artıyor. İlişkisi olan bir İkizler burcu isen, partnerinin masum bir sözünü kişisel algılayabilirsin; tepki vermeden önce ne demek istediğini sormalısın. Bekar bir İkizler burcu isen, arkadaşlıkla flört arasındaki çizgi bu hafta bulanık, acele bir tanım yapmamalısın. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…