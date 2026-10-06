Sevgili İkizler, zihninde dolaşan onlarca fikri bugün tek bir listeye dökmek tam zamanında bir öneri; Ay'ın Başak'a geçmesi dağınık enerjini toparlayıp işlerini organize etmene yardımcı oluyor. Mars-Uranüs açısı ise bir toplantıda ya da yazışmada aklına gelen ani bir fikrin herkesi şaşırtmasına yol açabilir; bu fikri paylaşmaktan çekinme ama detayını da unutma.

Maddi olarak düzenli bir tablo tutmak bugün sana para konusunda net bir resim veriyor. Ani bir fırsat cazip görünse de, imza atmadan önce küçük yazıları okumak seni ileride koruyor.

Peki ya aşk? İlişkin varsa, bugün kurduğun pratik bir plan partnerinle aranızdaki küçük bir aksaklığı çözüyor. Tek başınaysan, günlük rutininde aniden karşına çıkan biri ilgini beklenmedik şekilde çekebilir; bu ani ilgiyi hemen büyütmeden, önce tanımaya zaman ayır.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…