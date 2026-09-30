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İkizler Burcu right-white
1 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
C C P P S Ç Perşembe
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
30.09.2026 - 18:02
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! İkizler ve yükselen İkizler burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 1 Ekim Perşembe gününüz nasıl geçecek? 1 Ekim Perşembe günü İkizler ve yükselen İkizler burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, Ay bugün senin burcunda ve bu, enerjinin, fikirlerinin ve görünürlüğünün yükseldiği bir gün demek. Kendi projeni tanıtmak ya da bir yöneticiye önerini sunmak için uygun bir zaman. Günlük iş düzenini ilgilendiren Merkür artık Akrep'te; masandaki yarım kalmış işleri toparlamayı unutma.

Maddi olarak çevrenden gelen bir öneriyle ek gelir ihtimali var; Ay'ın Jüpiter'le uyumu bu konuda şansını artırıyor. Bir arkadaşın aracılığıyla gelen küçük bir iş teklifi ya da satış kapını çalabilir; bunu değerlendirmekten çekinme.

Peki ya aşk? Burcundaki Ay seni her zamankinden daha çekici ve konuşkan yapıyor. Birlikte olduğun kişiyle uzun ve keyifli bir sohbet aranızdaki yakınlığı artırır. Yalnız bir İkizler isen girdiğin ortamda dikkat çekeceksin; biriyle başlayan şakalaşma tatlı bir flörte dönüşebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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