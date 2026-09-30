Sevgili İkizler, Ay'ın burcundan geçtiği bu gün cazibenin en parlak olduğu günlerden biri. Partnerinle aranızdaki sohbet bugün kolayca akacak; birlikte güldüğünüz anlar ilişkinize yeni bir canlılık katacak. Venüs'ün retroya hazırlanması ise ilişkinde bazı konuları yeniden düşünmene yol açabilir; aklından geçenleri saklamak yerine hafif bir dille paylaşmak ikinizi de rahatlatır. Akşam için ona küçük bir sürpriz mesaj bırakmak bile gününü güzelleştirmeye yeter.

Yalnızsan bugün ortama girdiğin anda gözler senin üzerinde olacak. Esprili bir laf atışması kısa sürede karşılıklı bir ilgiye dönüşebilir. Jüpiter'in Ay'la uyumu sosyal çevrende yeni tanışmaları kolaylaştırıyor; bir davet ya da buluşma teklifi gelirse geri çevirme. Kendini olduğun gibi göstermen, karşındakinin seni gerçekten tanımasını sağlayacak.

Yarın görüşmek üzere aşkla kal…