Sevgili İkizler, partneriyle aranızdaki sezgisel bağın hâlâ güçlü olduğunu bugün hissedebilirsin; bu bağ Ay'ın hâlâ Balık'ta olmasıyla besleniyor. Sözlere gerek kalmadan anlaşabilmeniz bugün size iyi gelecek ve birbirinize duyduğunuz güveni pekiştirecek.

Bekar İkizler ise dün kurduğu bir sohbeti bugün daha ileri taşımak isteyebilir; bu adımı atmak için bugün uygun bir gün olabilir. Cesaretini toplayıp ilk adımı atman, beklediğinden daha olumlu bir karşılık bulabilir.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…