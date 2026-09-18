Sevgili İkizler, bugün Ay'ın Oğlak'a geçmesi seni biraz zorluyor; partnerin senden daha ciddi, daha net bir tavır bekliyor olabilir. Konuyu değiştirip geçiştirmek yerine bugün gerçekten oturup konuşmayı denersen, bu beklenti seni yorduğu kadar rahatlatabilir de.

Alışıldık hafif sohbetlerden bugün sıkılabilirsin; şaka yapmadan, gerçekten bir konu üzerine konuşabileceğin biriyle karşılaşırsan, bu değişim ilk anda garip gelse de seni çekebilir.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…