Sevgili İkizler, Ay'ın Akrep burcunda ilerlemesi sizi yüzeysel sohbetlerden çıkıp daha derin konuşmalara çekiyor. İlişkisi olan İkizler partnerinin söylemediği bir şeyi hissedebilir; tahmin yürütmek yerine doğrudan sormak çok daha sağlıklı bir yol. Merkür'ün etkisiyle diliniz keskin, bu yüzden söyleyiş biçiminize dikkat etmeniz gerekebilir.

Bekar İkizler için gün, kurduğu bir mesajlaşmanın beklenenden çok daha yoğun bir bağa dönüştüğü bir anı getirebilir; yüzeyde kalma alışkanlığınızı bugün bir kenara bırakın. Merakınızı bastırmak yerine sorularınızı açıkça sorun, karşılığını fazlasıyla alacaksınız.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…