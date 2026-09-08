Sevgili İkizler, konuşarak yakınlık kurmak, tanımaya çalışmak tercihin olsa da bazen hızlı düşünüp hızlı cevap verebiliyorsun. Merkür-Neptün karşıtlığı nedeniyle partnerinle basit bir konu karmaşık bir olaya dönerse hemen savunmaya geçmek yerine ne demek istediğini sorman, kendini de yeniden ifade etmen işleri kolaylaştırabilir.

Bekarsan iyi, kaliteli sohbet edemediğin biri ilgini uzun süre koruyamaz unutma. Bugün yeni tanıştığın biriyle mizahınızın ya da ilgi alanlarınızın uyuştuğunu fark edebilirsin ve bu seni tatmin edebilir. Senin için flört çoğu zaman iyi bir sohbetle başlıyor bu nedenle bir şans vermekten çekinme. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…