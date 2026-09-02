Sevgili İkizler, Ay burcuna geçtiğinde aşk hayatın biraz hareketleniyor. İlişkin varsa partnerinle spontane bir plan yapmak, uzun zamandır konuştuğunuz ama uygulamadığınız bir şeyi denemek isteyebilirsin. Bugün programın kusursuz olmasından çok birlikte eğlenmeniz önemli. Yarınki Son Dördün ise sana bu ilişkide hangi konuda daha açık davranman gerektiğini gösterebilir.

Bekarsan, çevrende yeni insanlarla iletişim kurmak daha kolay gelebilir. Birden fazla sohbetin içinde kaybolmak yerine gerçekten merak ettiğin kişiye odaklanman daha anlamlı bir başlangıç yaratır. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…