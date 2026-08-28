Sevgili İkizler, Uranüs burcunda ilerlerken Güneş ile kare kuruyor ve bu huzursuz enerji doğrudan sana yansıyor. İlişkin varsa, kendine ait alan ihtiyacın belirginleşebilir ve partnerin bunu yanlış anlayabilir. Bunu anlatırken asabileşmek yerine “Senden uzaklaşmak istemiyorum, sadece biraz nefes almaya ihtiyacım var.” demen ikinizi de rahatlatabilir.

Bekarsan, en çok doğal halinle dikkat çekebilirsin. Kimseyi etkilemeye çalışmadığın bir ortamda biri sana yaklaşabilir. Kendini olduğundan farklı göstermeye çalışmaman bu kez avantajına olabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…