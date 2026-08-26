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İkizler Burcu right-white
27 Ağustos 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
C C P P S Ç Perşembe
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
26.08.2026 - 18:01
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İkizler ve yükselen İkizler burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 27 Ağustos Perşembe gününüz nasıl geçecek? 

27 Ağustos Perşembe günü İkizler ve yükselen İkizler burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcuna özel günlük aşk falı

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Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, sabah Güneş ile Neptün arasındaki açı ev düzeninle kişisel planlarını birbirine karıştırabilir. İlişkin varsa, birlikte yaşam ya da evle ilgili bir konuda aynı şeyi istemediğinizi fark edebilirsiniz. Akşam yönetici gezegenin Merkür’ün Güneş ile kavuşması zihnini toparlıyor; tam da bu yüzden bu meseleyi o saatlerde konuşmak çok daha verimli olabilir. Önce en önemli noktayı belirleyin, gerisi zaten daha kolay gelecektir.

Bekarsan, gece Ay’ın kariyer alanına geçmesi iş çevrenden birini farklı gözle görmene neden olabilir. Profesyonel bir bağlantının flörte dönüşmesi mümkün ama sınırları tamamen bırakma. Önce karşındaki kişinin de aynı ilgiyi taşıyıp taşımadığına bak. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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