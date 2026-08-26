Sevgili İkizler, sabah Güneş ile Neptün arasındaki açı ev düzeninle kişisel planlarını birbirine karıştırabilir. İlişkin varsa, birlikte yaşam ya da evle ilgili bir konuda aynı şeyi istemediğinizi fark edebilirsiniz. Akşam yönetici gezegenin Merkür’ün Güneş ile kavuşması zihnini toparlıyor; tam da bu yüzden bu meseleyi o saatlerde konuşmak çok daha verimli olabilir. Önce en önemli noktayı belirleyin, gerisi zaten daha kolay gelecektir.

Bekarsan, gece Ay’ın kariyer alanına geçmesi iş çevrenden birini farklı gözle görmene neden olabilir. Profesyonel bir bağlantının flörte dönüşmesi mümkün ama sınırları tamamen bırakma. Önce karşındaki kişinin de aynı ilgiyi taşıyıp taşımadığına bak. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…