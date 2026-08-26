Sevgili Koç, sabah Güneş ile Neptün arasındaki açı günlük hayatınla duygusal beklentilerini birbirine karıştırabilir. İlişkin varsa, kafanın dağınık olması partnerine karşı mesafeli görünmene neden olabilir. Ona “Bugün biraz dalgınım ama bunun seninle ilgisi yok.” demen gereksiz bir yanlış anlaşılmanın önüne geçebilir. Gece Ay Balık burcuna geçtiğinde ise duyguların daha içe dönük hale geliyor. İçinde tuttuğun bir korku ya da ihtiyaç varsa bunu saklamak yerine paylaşmayı deneyebilirsin.

Bekarsan, günün ilk yarısındaki koşuşturma aşkı pek düşündürmeyebilir. Fakat Ay’ın gece Balık burcuna geçmesi geçmişten kalan bir duyguyu yeniden hatırlatabilir. Özlediğin şeyin gerçekten o kişi mi yoksa yaşadığın dönemin hissi mi olduğunu ayırmaya çalış. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…