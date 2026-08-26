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Koç Burcu right-white
27 Ağustos 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
26.08.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Koç ve yükselen Koç burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 27 Ağustos Perşembe gününüz nasıl geçecek? 27 Ağustos Perşembe günü Koç ve yükselen Koç burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Koç ve yükselen Koç burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, sabah Güneş ile Neptün arasındaki açı günlük düzeninle yapmak istediklerin arasında uyumsuzluk yaratabilir, öğle saatlerindeki Merkür-Plüton açısı ise bir arkadaşından duyacağın sözle iş hayatına başka gözle bakmanı sağlayabilir. Akşam Güneş ile Merkür kavuştuğunda kafan toparlanıyor; günlük düzeninle ilgili önemli bir kararı mümkünse bu saatlere bırak.

Maddi konularda da aynı akış çalışıyor. Günün ilk yarısında bir ödeme ya da hesap olduğundan daha karmaşık görünebilir. Akşamki Güneş-Merkür kavuşumu detayları ayıklamana yardım edeceği için rakamlarla ilgili önemli kararlarını günün ikinci yarısına bırakman seni daha rahat ettirebilir.

Peki ya aşk? Gece Ay’ın Balık burcuna geçmesi seni daha içe dönük ve hassas bir ruh haline taşıyor. İlişkisi olan bir Koç burcu isen, gün içinde söylemediğin bir şeyi gece partnerinle paylaşmak isteyebilirsin. Bunu büyütüp kusursuz cümleyi aramana gerek yok; olduğu gibi anlatman yeterli. Bekar bir Koç burcu isen, günün koşturmacasında bastırdığın bir duygu gece yeniden aklına düşebilir. Hemen bir anlam yüklemek yerine önce bunun gerçekten ne olduğunu anlamaya çalış. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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