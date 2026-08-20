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Koç Burcu right-white
21 Ağustos 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
C P P S Ç P Cuma
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
20.08.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Koç ve yükselen Koç burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 21 Ağustos Cuma gününüz nasıl geçecek? 21 Ağustos Cuma günü Koç ve yükselen Koç burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Koç ve yükselen Koç burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün Venüs ile Satürn tam senin ekseninde karşı karşıya geliyor ve bu durum ilişkilerini, ortaklıklarını ve kendi sınırlarını daha fazla düşünmene neden olabilir. İş hayatında bir ortaktan ya da yakın çalıştığın birinden beklediğin desteği göremeyebilirsin. Bunu hemen hayal kırıklığına çevirmek yerine kimin gerçekten sorumluluk aldığını gözlemlemelisin. Ay Yay burcunda ilerlediği için olaylara biraz daha geniş açıdan bakabilir, tek bir pürüzün bütün planını bozmasına izin vermeyebilirsin.

Maddi konularda küçük bir kısıtlamayla karşılaşabilirsin. Beklediğin bir ödeme gecikebilir ya da bir talebin şimdilik karşılık bulmayabilir. Bugün ısrar edip kendini yormak yerine bütçeni elindeki gerçek rakamlara göre düzenlemek daha doğru olacaktır.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün mesafe ve ciddiyet biraz daha fazla hissedilebilir. İlişkisi olan bir Koç burcuysan, partnerin sana normalden daha uzak davranabilir; bunu hemen senden soğuduğu şeklinde yorumlamamalısın. Bekar bir Koç burcuysan, ilgilendiğin kişiden daha temkinli bir cevap gelebilir. Bugün aceleyle peşin hükümlü yorumlar yapmamalısın… Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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