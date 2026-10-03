Kadrosu Tamamen Değişen Kızılcık Şerbeti İki Haftada Zirveden 5. Sıraya Geriledi

İlk sezonlarında cuma akşamlarının zirvesini kimseye kaptırmayan Kızılcık Şerbeti, 5. sezona da güçlü bir başlangıç yaptı. Kadrosu neredeyse tamamen değişmesine rağmen 18 Eylül'de yayınlanan sezon açılışı Total'de 5,86, AB'de 5,47, ABC1'de ise 6,31 reyting aldı.

Dizi bu sonuçla üç kategoride de günün birincisi oldu. Seyircinin yeni kadroya nasıl tepki vereceği merak edilirken gelen bu tablo, Show TV cephesinde yüzleri güldürdü.