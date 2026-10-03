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Kadrosu Tamamen Değişen Kızılcık Şerbeti İki Haftada Zirveden 5. Sıraya Geriledi

Kadrosu Tamamen Değişen Kızılcık Şerbeti İki Haftada Zirveden 5. Sıraya Geriledi

yerli dizi Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
03.10.2026 - 11:16
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Yeni sezona üç kategoride zirvede başlayan Kızılcık Şerbeti, yalnızca iki hafta sonra Total'de 5. sıraya geriledi. Puanını korusa da Taşacak Bu Deniz'in dönüşüyle sıralamada geride kalan dizi için seyirciden dikkat çekici yorumlar geldi. Peki bu gerilemenin sebebi ne?

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Kızılcık Şerbeti, 5. sezonun ilk bölümünde üç kategoride de zirveye oturmuştu.

Kızılcık Şerbeti, 5. sezonun ilk bölümünde üç kategoride de zirveye oturmuştu.

İlk sezonlarında cuma akşamlarının zirvesini kimseye kaptırmayan Kızılcık Şerbeti, 5. sezona da güçlü bir başlangıç yaptı. Kadrosu neredeyse tamamen değişmesine rağmen 18 Eylül'de yayınlanan sezon açılışı Total'de 5,86, AB'de 5,47, ABC1'de ise 6,31 reyting aldı.

Dizi bu sonuçla üç kategoride de günün birincisi oldu. Seyircinin yeni kadroya nasıl tepki vereceği merak edilirken gelen bu tablo, Show TV cephesinde yüzleri güldürdü.

Dizi iki hafta sonra Total'de 4,47 reytingle 5. sıraya geriledi.

Dizi iki hafta sonra Total'de 4,47 reytingle 5. sıraya geriledi.

Ancak sevinç uzun sürmedi. 25 Eylül'de yayınlanan 140. bölüm Total'de 4,46'ya indi ve dizi bir haftada 1,40 puan kaybetti. Kızılcık Şerbeti, 21-27 Eylül haftasının 20+ABC1 listesinde de 5. sıradan 8. sıraya düştü.

2 Ekim Cuma akşamı ise asıl sınav geldi. Taşacak Bu Deniz 2. sezonuyla ekrana dönüp Total'de 10,13 reytingle zirveye yerleşti. Kızılcık Şerbeti'nin 141. bölümü Total'de 4,47 reytingle 5., AB'de 4,91 reytingle 4., ABC1'de ise 4,87 reytingle 5. oldu.

Üstelik dizi, rakibinin özet yayınının bile gerisinde kaldı. Kızılcık Şerbeti puanını korudu ama milli maç ve Taşacak Bu Deniz'in yanında sıralamada geriye düştü.

Seyirciler gerilemenin nedenini neredeyse tamamen değişen kadroya bağlıyor.

Seyirciler gerilemenin nedenini neredeyse tamamen değişen kadroya bağlıyor.

Yeni sezonda dizinin kadrosunda köklü değişiklikler yaşandı. Nilay'a hayat veren Feyza Civelek kadrodan çıkarıldı, Çimen rolü Selin Türkmen'den Asena Keskinci'ye geçti. Sönmez'i canlandıran Aliye Uzunatağan da diziye veda etti.

Daha önce Apo'da Settar Tanrıöğen'in, Fatih'te ise Doğukan Güngör'ün yerine yeni isimler gelmişti. Sosyal medyada pek çok izleyici, alıştıkları yüzlerin tek tek gitmesinin diziye olan bağı zayıflattığını savundu.

Öte yandan diziden ayrılan bazı isimlerin yeni projeleri zirvede. 'Görkem' Özge Özacar'ın Sevdan Bir Ateş'i, Settar Tanrıöğen'in Tuzlu Kahve'si ve 'Metehan' Rahimcan Kapkap'ın Altı Üstü İstanbul'u kendi akşamlarının liderleri arasında yer aldı.

Senaryo da izleyicilerin eleştirilerinin odağında.

Senaryo da izleyicilerin eleştirilerinin odağında.

Kadro kadar hikaye de tartışma yarattı. Nilay'ın ölümünden sonra bölümlerde sürekli anılması, izleyicilerin gözünden kaçmadı. Ömer'in Kıvılcım'ı Lider'den kıskanması ise 'hikaye yine başa sardı' yorumlarını beraberinde getirdi.

Son bölümde Çimen'in babası yaşındaki Asil'i öpmesi de sosyal medyada tartışma yarattı. Bazı seyirciler, 5 sezondur ayrılıp barışan çiftler etrafında dönen senaryonun artık tahmin edilebilir hale geldiğini dile getirdi.

İşte Kızılcık Şerbeti'nin 5. sezondaki reytingleri:

İşte Kızılcık Şerbeti'nin 5. sezondaki reytingleri:

18 Eylül (139. bölüm)

TOTAL: 5,86 (1)

AB: 5,47 (1)

ABC1: 6,31 (1)

25 Eylül (140. bölüm)

TOTAL: 4,46 (2)

AB: 4,55 (2)

ABC1: 4,63 (2)

2 Ekim (141. bölüm)

TOTAL: 4,47 (5)

AB: 4,91 (4)

ABC1: 4,87 (5)

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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