Kadrosu Tamamen Değişen Kızılcık Şerbeti İki Haftada Zirveden 5. Sıraya Geriledi
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Yeni sezona üç kategoride zirvede başlayan Kızılcık Şerbeti, yalnızca iki hafta sonra Total'de 5. sıraya geriledi. Puanını korusa da Taşacak Bu Deniz'in dönüşüyle sıralamada geride kalan dizi için seyirciden dikkat çekici yorumlar geldi. Peki bu gerilemenin sebebi ne?
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Kızılcık Şerbeti, 5. sezonun ilk bölümünde üç kategoride de zirveye oturmuştu.
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Dizi iki hafta sonra Total'de 4,47 reytingle 5. sıraya geriledi.
Seyirciler gerilemenin nedenini neredeyse tamamen değişen kadroya bağlıyor.
Senaryo da izleyicilerin eleştirilerinin odağında.
İşte Kızılcık Şerbeti'nin 5. sezondaki reytingleri:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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